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Труп мужчины обнаружен в Парканах. Подозреваемые в убийстве задержаны


В селе Парканы до смерти избили мужчину. Его труп со следами насильственной смерти был обнаружен на территории местной конюшни. Следствие установило, что тело принадлежит 42-летнему жителю с. Красногорка Григориопольского района, пишет publika.md.

Двое подозреваемых – 17 и 19 лет, уже задержаны, сообщает mvdpmr.org. Пострадала также сожительница убитого. Женщина сейчас в больнице с сотрясением мозга и переломами рёбер.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Опубликовано: 14:08 13/01/2020

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