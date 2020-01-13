В селе Парканы до смерти избили мужчину. Его труп со следами насильственной смерти был обнаружен на территории местной конюшни. Следствие установило, что тело принадлежит 42-летнему жителю с. Красногорка Григориопольского района, пишет publika.md.



Двое подозреваемых – 17 и 19 лет, уже задержаны, сообщает mvdpmr.org. Пострадала также сожительница убитого. Женщина сейчас в больнице с сотрясением мозга и переломами рёбер.



По факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



