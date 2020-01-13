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Заседание Республиканского совета ПСРМ состоится 14 января


Во вторник, 14 января, состоится заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова, на котором будут определены цели и задачи на 2020 год.

На мероприятие приглашаются представители СМИ.

По итогам заседания руководство ПСРМ выступит с декларациями.

Место проведения: Дом профсоюзов, ул. 31 августа 1989, д.129. Начало в 14.00.


Опубликовано: 11:54 13/01/2020

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