Во вторник, 14 января, состоится заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова, на котором будут определены цели и задачи на 2020 год.



На мероприятие приглашаются представители СМИ.



По итогам заседания руководство ПСРМ выступит с декларациями.



Место проведения: Дом профсоюзов, ул. 31 августа 1989, д.129. Начало в 14.00.