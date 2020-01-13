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Примэрия Кишинева будет штрафовать за незаконную установку рекламных панно



Примэрия Кишинева будет штрафовать экономических агентов за незаконную установку рекламных панно на улицах города. Об этом в понедельник на оперативном заседании сообщил вице-примар Илие Чебан.

По его словам, в Кишиневе установлено 1792 авторизированных рекламных панно и около 1 тыс. не авторизированных.

«Согласно закону, за незаконную установку рекламы, предусмотрен штраф, но несмотря на это, с начала нынешнего года работниками примэрии не было выписано ни одного штрафа. Нам называли разные причины, несмотря на то, что были предоставлены все условия для работы и начисления штрафов. Начнем санкционировать, тогда в городе будет порядок. Если все те панно, что установлены незаконно не будет вывезены, мы их сами демонтируем», - сказал Илие Чебан.
Примар Кишинева Ион Чебан возмутился беспорядком не только в области рекламы и киосков, но также выразил свое недовольство ситуацией в подземных переходах.

«Город должен быть городом, необходимо наводить порядок. Когда узнаю, что кто-то в подземных переходах берет у примэрии помещения в аренду и сдает их другим намного дороже, но при этом налоги в муниципальный бюджет не платит, не могу понять, как дошли до такой ситуации», - возмутился примар.

Он потребовал от работников примэрии принять меры, а если они не могут добиться, чтобы недобросовестные экономические агенты платили налоги, примар предложил им обратился к коллекторам.


Опубликовано: 10:56 13/01/2020

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