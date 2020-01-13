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НКСС перечислила пособия по временной нетрудоспособности


Национальная касса социального страхования сообщает, что 24 069 бенефициаров могут получить пособия по временной нетрудоспособности за предыдущие месяцы. НКСС осуществила перевод 64 млн. леев для выплаты этих пособий, передает IPN.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности будет осуществляться поставщиками платежных услуг. Речь идет о FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca, Banca Comercială Română и ГП „Poșta Moldovei”.

В распространенном НКСС пресс-релизе отмечается, что для получения пособий по временной нетрудоспособности бенефициары должны обратиться в банковское учреждение, на котором был открыт счет заработной платы или социального страхования. Если получатель не является держателем карты, пособие может быть получено в любом почтовом отделении независимо от места жительства.

По данным НКСС, в декабре прошлого года не были востребованы 15,3 млн. леев, или 54,5 % от общей суммы, перечисленной для пособий по временной нетрудоспособности. Национальная касса призывает бенефициаров получить у поставщиков платежных услуг деньги, которые им положены до 23 января этого года. После этой даты невостребованные деньги ежемесячно возвращаются поставщиками платежных услуг на соответствующий счет Национальной кассы социального страхования и включаются в платеж в следующем месяце после отчетного.


Опубликовано: 10:55 13/01/2020

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