В Рышканах произошло смертельное ДТП
Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль ВАЗ. От полученных травм пешеход скончался на месте.
По данным местной полиции, трагедия произошла сегодня утром в городе Рышканы. Под колёсами автомобиля скончался 70-летний мужчина. Он переходил дорогу по правилам, но на него наехал автомобиль, за рулём которого находился 63-летний водитель, пишет aif.md.
В результате ДТП пешеход погиб на месте. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства дорожного инцидента. Водителю грозит уголовное наказание, передаёт deschide.md.
Стоит отметить, что это третье ДТП за последние сутки, в результате которого погиб пешеход. Другие две аварии с летальным исходом произошли в воскресенье в Унгенах и в селе Ратуш Теленештского района.
По данным местной полиции, трагедия произошла сегодня утром в городе Рышканы. Под колёсами автомобиля скончался 70-летний мужчина. Он переходил дорогу по правилам, но на него наехал автомобиль, за рулём которого находился 63-летний водитель, пишет aif.md.
В результате ДТП пешеход погиб на месте. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства дорожного инцидента. Водителю грозит уголовное наказание, передаёт deschide.md.
Стоит отметить, что это третье ДТП за последние сутки, в результате которого погиб пешеход. Другие две аварии с летальным исходом произошли в воскресенье в Унгенах и в селе Ратуш Теленештского района.
Опубликовано: 10:43 13/01/2020
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