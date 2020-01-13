Руководители Главного управления общественного транспорта и путей сообщения и Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства представили подробные планы деятельности на 2020 год. Об этом заявил столичный градоначальник Ион Чебан.



Так, в нынешнем году на ряде столичных улиц будет начат капитальный ремонт. Это улицы Ион Крянгэ, 31 августа и Тигина. Для улиц Месаджер, Транснистрия, Буковиней, Индустриальной и Быкулуй будут выполнены работы по проектированию. Также в этом году будет отремонтирован мост на улице Михай Витязул и будут модернизированы ряд перекрестков.



Также в течение года будут организованы тендеры на сборку и закупку троллейбусов и автобусов, и будет внедрен проект «Электронная система оплаты проезда в общественном транспорте».



Параллельно будут осуществляться проекты по содержанию и ремонту жилого фонда, уборке территории, содержанию остановок общественного транспорта, капитальному ремонту зданий, ремонту и модернизации лифтов, содержанию зеленых насаждений, обустройству и строительству детских и спортивных площадок. Кроме того, будут проведены работы по строительству станции переработки левигата на полигоне Цынцэрень.



«Я потребовал от руководства управлений проявления максимальной степени ответственности по каждому сектору столицы, чтобы все тендеры проходили в установленные сроки, а регистрируемые жалобы граждан рассматривались немедленно. Каждый советник кабинета владеет всей необходимой информацией. Мы хотим работать вместе, чтобы избежать блокирования реализации тех или иных проектов. Аналогичные планы представят и все остальные управления». – отметил Чебан.