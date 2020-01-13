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Ион Кику поздравил Педро Санчеса с назначением на должность главы правительства Испании


Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику поздравил Педро Санчеса с назначением на должность главы правительства Королевства Испании, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

В сообщении, подписанном премьер - министром Республики Молдова, говорится:

«Ваше Превосходительство,

От имени правительства Республики Молдова и от меня лично хочу искренне поздравить Вас с назначением на должность главы правительства Королевства Испании. Желаем Вам успехов и решимости в выполнении этой чрезвычайно ответственной миссии.

Пользуясь случаем, хочу подтвердить нашу готовность к укреплению отношений дружбы и сотрудничества между нашими государствами. Я твердо убежден, что наш двусторонний диалог, основанный на взаимном доверии и поддержке, получит новый импульс развития на благо наших народов».


Опубликовано: 10:33 13/01/2020

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