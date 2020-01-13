

Примар Кишинева Ион Чебан намерен продолжить проводить внеплановые проверки в управлениях и ведомствах примэрии. По его словам, такие меры позволят улучшить работу примэрии.



«С этой недели мы еще чаще будем проводить проверки, как на участках, так и в ведомствах примэрии. Вместе с советниками будем ходить по кабинетам и во дворы, будем все проверять. А также будем требовать отчеты», - сказал Чебан.



Он отметил, что примэрия будет работать с теми, кто хочет работать, в противном случае, муниципальным чиновникам придется освободить занимаемую должность.



«Давайте проведем конкурс. Кто лучше работает, тот больше денег будет получать, а кто нет, будем санкционировать. Тогда и порядок в городе будет, и бюджет будет пополняться», - считает Чебан.