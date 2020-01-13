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Примар Кишинева намерен продолжить проводить внеплановые проверки в ведомствах примэрии



Примар Кишинева Ион Чебан намерен продолжить проводить внеплановые проверки в управлениях и ведомствах примэрии. По его словам, такие меры позволят улучшить работу примэрии.

«С этой недели мы еще чаще будем проводить проверки, как на участках, так и в ведомствах примэрии. Вместе с советниками будем ходить по кабинетам и во дворы, будем все проверять. А также будем требовать отчеты», - сказал Чебан.

Он отметил, что примэрия будет работать с теми, кто хочет работать, в противном случае, муниципальным чиновникам придется освободить занимаемую должность.

«Давайте проведем конкурс. Кто лучше работает, тот больше денег будет получать, а кто нет, будем санкционировать. Тогда и порядок в городе будет, и бюджет будет пополняться», - считает Чебан.


Опубликовано: 10:31 13/01/2020

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