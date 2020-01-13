Потребители по улицам Питуличей и Подгоренилор, 62-112, 69-95 в столице останутся во вторник, 14 января, без воды, передает IPN со ссылкой на АО „Apă-Canal Chişinău”.



Воды не будет с 09.00 до 16.00. В этот период поставщик будет выполнять запланированные работы. После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам.



Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

