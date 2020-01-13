По нескольким адресам в столице будет приостановлена подача воды
Потребители по улицам Питуличей и Подгоренилор, 62-112, 69-95 в столице останутся во вторник, 14 января, без воды, передает IPN со ссылкой на АО „Apă-Canal Chişinău”.
Воды не будет с 09.00 до 16.00. В этот период поставщик будет выполнять запланированные работы. После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам.
Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
Воды не будет с 09.00 до 16.00. В этот период поставщик будет выполнять запланированные работы. После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам.
Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
Опубликовано: 10:24 13/01/2020
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