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Президент Абхазии подал в отставку


Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Об этом 12 января сообщает русская служба BBC.

12 января лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания встретился с президентом республики Раулем Хаджимбой. По словам Бжания, в ходе разговора он передал Хаджимбе требование уйти в отставку. Во встрече принимал участие и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. В республику также прибыл помощник президента России Владислав Сурков.

Хаджимба стал президентом Абхазии по итогам второго тура выборов в сентябре 2019 года. За него проголосовали чуть больше 47% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию — 46%. Квициния отказался признать итоги выборов и подал заявление сначала в ЦИК, а потом в Верховный суд.

9 января протестующие заняли здание администрации президента Абхазии. Они потребовали новых выборов. В тот же день парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе, в котором призвал его сложить президентские полномочия, но тот ответил отказом. 10 января Верховный суд республики постановил провести новые выборы президента. Они должны пройти 22 марта 2020 года.


Опубликовано: 10:22 13/01/2020

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