Президент Абхазии подал в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Об этом 12 января сообщает русская служба BBC.
12 января лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания встретился с президентом республики Раулем Хаджимбой. По словам Бжания, в ходе разговора он передал Хаджимбе требование уйти в отставку. Во встрече принимал участие и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. В республику также прибыл помощник президента России Владислав Сурков.
Хаджимба стал президентом Абхазии по итогам второго тура выборов в сентябре 2019 года. За него проголосовали чуть больше 47% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию — 46%. Квициния отказался признать итоги выборов и подал заявление сначала в ЦИК, а потом в Верховный суд.
9 января протестующие заняли здание администрации президента Абхазии. Они потребовали новых выборов. В тот же день парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе, в котором призвал его сложить президентские полномочия, но тот ответил отказом. 10 января Верховный суд республики постановил провести новые выборы президента. Они должны пройти 22 марта 2020 года.
12 января лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания встретился с президентом республики Раулем Хаджимбой. По словам Бжания, в ходе разговора он передал Хаджимбе требование уйти в отставку. Во встрече принимал участие и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. В республику также прибыл помощник президента России Владислав Сурков.
Хаджимба стал президентом Абхазии по итогам второго тура выборов в сентябре 2019 года. За него проголосовали чуть больше 47% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию — 46%. Квициния отказался признать итоги выборов и подал заявление сначала в ЦИК, а потом в Верховный суд.
9 января протестующие заняли здание администрации президента Абхазии. Они потребовали новых выборов. В тот же день парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе, в котором призвал его сложить президентские полномочия, но тот ответил отказом. 10 января Верховный суд республики постановил провести новые выборы президента. Они должны пройти 22 марта 2020 года.
Опубликовано: 10:22 13/01/2020
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