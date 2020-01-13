Пожар в Сороках. Спасателям удалось спасти мужчину
Пожар в Сороках. Спасателям удалось спасти мужчину
Минувшим утром в одной из квартир города Сороки вспыхнул пожар. Звонок в экстренную службу поступил в 08.43. Предварительной причиной возгорания стал непотушенный окурок. Спасателям удалось вывести из огня мужчину в возрасте 35. Его жизнь вне опасности. Очаг возгорания был потушен в кратчайшие сроки.
Минувшим утром в одной из квартир города Сороки вспыхнул пожар. Звонок в экстренную службу поступил в 08.43. Предварительной причиной возгорания стал непотушенный окурок. Спасателям удалось вывести из огня мужчину в возрасте 35. Его жизнь вне опасности. Очаг возгорания был потушен в кратчайшие сроки.
Опубликовано: 10:20 13/01/2020
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