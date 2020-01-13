Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Экс-глава Аникоррупционной прокуратуры Виорел Морарь задержан на 72 часа
 

На Рышкановке молодой человек выбросился с 10 этажа


В столичном секторе Рышкановка молодой человек выбросился с 10 этажа жилого дома, в котором проживал. О предварительной версии, парень в возрасте 26 лет покончил с собой. Его родственники и родные отмечают, что он находился на учете у врачей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. проверяются все версии случившегося.


Опубликовано: 10:12 13/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Молодой мужчина выбросился из окна 6 этажа на Ботанике
  • Самоубийство на Буюканах: подросток выбросился с 16-го этажа
  • Трагедия в столице: Молодой человек после ссоры с девушкой покончил с собой
  • Трагедия на Ботаникке: Молодой человек скончался в результате падения с 7 э ...
  • Житель Рышкановки выпал с 10 этажа жилого дома







    • Все новости

    Заседание Республиканского совета ПСРМ состоится 14 января
    Примэрия Кишинева будет штрафовать за незаконную установку рекламных панно
    НКСС перечислила пособия по временной нетрудоспособности
    В Рышканах произошло смертельное ДТП
    Управления транспорта и ЖКХ представили планы действий на 2020 год
    Ион Кику поздравил Педро Санчеса с назначением на должность главы правительства Испании
    Примар Кишинева намерен продолжить проводить внеплановые проверки в ведомствах примэрии
    По нескольким адресам в столице будет приостановлена подача воды
    Президент Абхазии подал в отставку
    Пожар в Сороках. Спасателям удалось спасти мужчину
    На Рышкановке молодой человек выбросился с 10 этажа
    На Ботанике продолжаются работы по реконструкции лестницы и аллеи
    Ион Чебан предлагает ввести огромные штрафы за мусор, брошенный на улице
    За последнюю неделю в Молдове зарегистрировано более 30 случаев гриппа
    Очередной пожар в здании завода «Мезон»
    Завершены работы по установке детской и спортивной площадок на улице Албишоара
    Примэрия Кишинева планирует провести капитальный ремонт некоторых столичных улиц
    Экс-глава Аникоррупционной прокуратуры Виорел Морарь задержан на 72 часа
    Космический телескоп NASA обнаружил новую планету в зоне обитаемости (ВИДЕО)
    Палата общин Британии приняла законопроект о Brexit
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     