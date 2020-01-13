В столичном секторе Рышкановка молодой человек выбросился с 10 этажа жилого дома, в котором проживал. О предварительной версии, парень в возрасте 26 лет покончил с собой. Его родственники и родные отмечают, что он находился на учете у врачей.



По данному факту возбуждено уголовное дело. проверяются все версии случившегося.