На Рышкановке молодой человек выбросился с 10 этажа
В столичном секторе Рышкановка молодой человек выбросился с 10 этажа жилого дома, в котором проживал. О предварительной версии, парень в возрасте 26 лет покончил с собой. Его родственники и родные отмечают, что он находился на учете у врачей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. проверяются все версии случившегося.
По данному факту возбуждено уголовное дело. проверяются все версии случившегося.
Опубликовано: 10:12 13/01/2020
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