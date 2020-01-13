



В столичном секторе Ботаника, в начале бульвара Дачия, продолжаются работы по реконструкции лестницы и аллеи. В настоящее время проводятся работы по установке осветительных фонарей. По словам вице-претора сектора Юрия Витнянского, речь идет исключительно об экономном Led-освещении, а прочие коммуникации будут проложены под землей.