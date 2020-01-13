Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выступил с инициативой о внесении огромных штрафов – от 5 до 10 тысяч леев, за окурки и другой мусор, брошенный на улицах города мимо урны.



В скором времени инициатива будет рассмотрена Муниципальным советом столицы.