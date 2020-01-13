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Ион Чебан предлагает ввести огромные штрафы за мусор, брошенный на улице


Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выступил с инициативой о внесении огромных штрафов – от 5 до 10 тысяч леев, за окурки и другой мусор, брошенный на улицах города мимо урны.

В скором времени инициатива будет рассмотрена Муниципальным советом столицы.


Опубликовано: 10:05 13/01/2020

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