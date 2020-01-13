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За последнюю неделю в Молдове зарегистрировано более 30 случаев гриппа


Специалисты Национального агентства общественного здоровья на минувшей неделе зафиксировали 37 случаев заболевания гриппом, передает МОЛДПРЕС.

По данным НАОЗ, за это время было зафиксировано около 94505 случаев ОРВИ. Вирусологическая лаборатория НАОЗ исследовала 317 проб с подозрением на грипп, подтверждено наличие вируса гриппа у 62 человек.

Специалисты утверждают, что для беспокойства нет причин, так как количество зарегистрированных респираторных инфекций ниже примерно на 25%, чем в аналогичный период прошлого года. Врачи напоминают, что наиболее эффективным способом защиты от вируса гриппа является вакцинация.

В этом году в Молдову было ввезено 200 тыс. доз вакцин против гриппа. Они были распределены медицинским учреждениям страны. Пациенты, желающие пройти вакцинацию, могут обратиться к семейному врачу. Сезон гриппа длится с октября по май.

Чтобы избежать заболевания, эпидемиологи рекомендуют населению не прибегать к самолечению и обращаться к врачу при первых симптомах заболевания. Также необходимо избегать контакта больных с беременными женщинами, лицами с ослабленным иммунитетом, больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями органов дыхания, больными сахарным диабетом и ожирением.

По данным НАОЗ, в декабре был зафиксирован первый случай смерти от гриппа. 14-летняя девочка из Кагула, вернувшаяся с родителями из Великобритании, скончалась в результате осложнений от гриппа.


Опубликовано: 09:44 13/01/2020

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