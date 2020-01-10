

Центр шахматного совершенствования, открытый национальной федерацией в 2014-ом году, набирает всё большую популярность в рядах молдавских игроков. Лучшие гроссмейстеры страны ежемесячно проводят здесь теоретические и практические занятия.



С 2014-ого года национальная федерация собирает ведущих шахматистов страны на 1 неделю. Один раз в месяц для сильнейших игроков Молдовы проводят специальные сборы.



ВАЛЕРИЙ КОАДЭ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РМ



«Центр шахматного совершенствования национальная федерация открыла по инициативе международного гроссмейстера Виорела Бологана. По примеру других стран мы решили открыть подобный центр и в нашей республике при поддержке президента Молдовы, главы федерации Игоря Додона. Это довольно сложное дело, но нам удалось реализовать данную идею. В наш центр мы приглашаем лучших шахматистов со всей страны. Они тренируются 7-8 дней, а наставники ведут учет их результатов, показанных на протяжении всего года».



Лекции ведущим молдавским шахматистам читают лучшие наставники страны, а возглавляет Центр шахматного совершенствования международной гроссмейстер Дмитрий Светушкин.



ДМИТРИЙ СВЕТУШКИН, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР



«У нас постоянно появляются очень сильные, молодые, талантливые шахматисты, которым нужна помощь. При поддержке федерации мы решили создать центр совершенствования ведущих молодых шахматистов, чтобы у них была возможность повышать свое мастерство, заниматься со мной и с другими ведущими тренерами, совершенствоваться и играть сильнее».



В рамках подготовительных сборов за шахматным столом игроки проводят по 3 часа. Первая часть занятия посвящена теории, а вторая – практике.



АЛЕКСАНДР БАРАНЧУК, ШАХМАТИСТ



«Эти занятия очень интересные, стараюсь посещать все занятия. Разбираем много интересных задач. Дмитрий Сергеевич показывает разные интересные партии, новые идеи, новинки в дебютах».



Тренировочные занятия проходят в Республиканском шахматно-шашечном клубе Кишинева.



ДМИТРИЙ СВЕТУШКИН, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР



«Еще один важный фактор – они собираются, у них есть конкуренция. То есть, они тренируются со своими тренерами, а здесь они собираются и играют между собой на занятиях, и это способствует их росту, это очень важно».



По мнению Дмитрия Светушкина, одним из достижений является и тот факт, что центр совершенствования работает непрерывно.



ДМИТРИЙ СВЕТУШКИН, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР



«У нас есть группа в скайпе, в которой мы обмениваемся информацией. Я им высылаю разные задания, постоянно держим с ними связь».



По словам руководства молдавской федерации, за шесть лет Центр шахматного совершенствования добился весомых результатов.



ВАЛЕРИЙ КОАДЭ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РМ



«Среди воспитанников центра совершенствования хотел бы выделить чемпиона Молдовы 2019 года, международного мастера Андрея Маковея и чемпиона Европы Ивана Скицко, который в 16 лет выполнил две нормы международного гроссмейстера».



Воспитанники центра совершенствования в прошлом году впервые выступили на Всемирной шахматной олимпиаде в составе национальной сборной Молдовы.