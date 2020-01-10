

В отделении нефрологии Республиканского центра матери и ребенка, благодаря людям доброй воли, удалось сделать ремонт в столовой для пациентов. О том, кто помог отделению, и какие работы еще предстоит выполнить, - в нашем следующем сюжете.



Нефрология — узкоспециализированная и, в настоящее время, очень востребованная область в медицине. Нефролог занимается диагностикой и лечением болезней почек, но, к сожалению, такой врач есть не в каждом медицинском учреждении Молдовы, особенно если речь идет о детском нефрологе. Поэтому получение консультации у специалистов Республиканского центра матери и ребенка — вынужденная необходимость для пациентов самых отдаленных районов страны. Валерий Гаврилуца – врач педиатр-нефролог, заведующий отделением нефрологии.



ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛУЦА, ВРАЧ ПЕДИАТР-НЕФРОЛОГ



«Здесь обслуживаются дети со всей республики. Очень много деток поступает к нам из других стран: Украина, Румыния, Россия. Это дети с заболеванием почек и мочевыводящих путей. Заболевание почек часто протекает бессимптомно. Это обращение к родителям: не пропускайте самые, казалось бы, незначительные симптомы. Лучше обратитесь к доктору и сделайте элементарный анализ мочи и УЗИ».



Разумеется, своевременное диагностирование и профессиональное лечение это главное, но не меньшее значение имеют условия, в которых это лечение получает маленький пациент. В отделении нефрологии Республиканского центра матери и ребенка ремонтные работы не проводились с 1985 года, то есть, 35 лет! Но благодаря стараниям и усилиям неравнодушных людей, волонтерам кишиневской благотворительной организации «Творим добро» удалось собрать 20 000 леев. И начали они с ремонта столовой.



ЭЛЬМИРА СТАВАРАКИ, ВОЛОНТЁР «ТВОРИМ ДОБРО»



«Одна из наших волонтеров легла в больницу с ребенком в эту больницу. И, находясь, непосредственно, здесь, увидела, в каких условиях детки кушают, обедают, а это один из немаловажных факторов для выздоровления. Были поменяны 3 окна. К окнам боялись уже подходить, их было даже опасно трогать. Мы заменили плитку на полу, соответственно, на стенах тоже. Сделали помещение более светлым, уютным, максимально приблизив его к домашнему уюту».



ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛУЦА, ВРАЧ ПЕДИАТР-НЕФРОЛОГ



«Проведение ремонта — неотъемлемая часть нашей деятельности. Когда видишь, что деткам некомфортно, когда ветер дует из окон, когда сквозит, когда облезают обои, линолеум, душа болит за них».



Ранее, благодаря собранным средствам неравнодушных людей, в отделении нефрологии удалось оборудовать детскую игровую комнату. Теперь здесь новый телевизор, книги и игрушки.



ЭЛЬМИРА СТАВАРАКИ, ВОЛОНТЁР «ТВОРИМ ДОБРО»



«Мы бы очень хотели, конечно, продолжить. Мир не без добрых людей. Благодаря людям, которые участвуют в наших благотворительных ярмарках, благодаря им возможны все чудеса, которые происходят сейчас. Это и сборы денег больным деткам, и ремонты в помещениях, и многое другое».



Помочь маленьким пациентам и улучшить их условия пребывания в медицинском учреждении может каждый. Достаточно написать на официальную страницу facebook «Творим добро» и внести свой вклад в это благое дело.