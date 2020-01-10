

Партия «Действие и солидарность», руководимая бывшим премьером Майей Санду, переезжает в новый дорогостоящий офис. По данным ряда отечественных СМИ, здание располагается в самом центре столицы — на улице Марии Чеботарь. В нем четыре этажа, а на каждом из них есть зал для проведения конференций. Аренда люксового офиса обойдется недешево - 1600 евро в месяц, и это при том, что ПДС, как продолжает уверять Майя Санду, продолжает «жить» исключительно на пожертвования избирателей.



В рамках пресс-конференции, проведенной накануне, Майя Санду объяснила необходимость переезда в новое люксовое здание нехваткой места. По словам бывшего премьера, игра стоит свеч, потому что старый офис стал слишком тесен.



МАЙЯ САНДУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ «ДЕЙСТВИЕ И СОЛИДАРНОСТЬ»



«Да, действительно, мы переезжаем в здание немного больше этого. Наша команда увеличилась, и здесь нам уже не хватает места. Несмотря на то, что мы очень привязаны к этому офису, мы находимся в процессе переезда, и до конца этого месяца проведем пресс-конференцию уже в новом здании».



Стоит отметить, что переезд в новый офис повлечет за собой солидные расходы. Так, по данным информационного портала Unimedia, ежемесячная аренда нового здания площадью 200 квадратных метров составит 1600 евро или порядка 31 тысячи леев. Несложно подсчитать, что за год сумма приблизится к 400 тысячам леев, в зависимости от вариации курса обмена евро. Представители ПДС заявляют, что все затраты на аренду нового офиса будут покрыты из пожертвований в адрес партии.