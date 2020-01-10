

Победа, которая показала единство и силу молдавского народа. 10 января 1475 года у Васлуя столкнулись две армии: 120-тысячная османская орда и 40 тысяч наших, плохо вооруженных народных ополченцев, которых прикрывали 5 тысяч венгерских наемников. Однако, несмотря на численное превосходство, турки потерпели сокрушительное поражение. В историю битва у Высокого Моста вошла как одно из самых успешных сражений Штефана Великого. В честь годовщины в столице прошли памятные мероприятия, которые начались с литургии в Кафедральном соборе.



После богослужения члены молодежного движения «Потомки Штефана» и национальной Федерации боевых искусств «Воевод» в память о наших предках, героически сражавшихся с врагом и защищавших свою родину, прошли маршем по центру столицы до памятника Штефану чел Маре, где возложили цветы.



ДМИТРИЙ РОЙБУ, ГЛАВА МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ПОТОМКИ ШТЕФАНА»



«Мы решили сегодня прийти в Кафедральный собор, чтобы почтить память, в первую очередь, тех, кто пал в этой битве, но и, чтобы отметить эту великую победу, потому что наш долг — помнить историю и традиции».



ОЛЕГ СКЛИФОС, ЗАМГЛАВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ «ВОЕВОД»



«Для нас, представителей федерации «Воевод», очень важно не только развивать физические качества молодых ребят, но и способствовать их патриотическому воспитанию. Молодого человека, знающего историю и ценности своего народа, несомненно, ждет хорошее будущее».



Битва при Васлуе состоялась у места под названием «Высокий Мост». Штефан, будучи блестящим стратегом, к сражению подготовился основательно, сведя на нет численное превосходство врага. Для начала молдавский господарь использовал тактику выжженной земли, и до Васлуя османы дошли уставшими и голодными. Исход сражения был ясен практически сразу. Несмотря на численное и качественное превосходство, в этой битве турки потеряли 40 тысяч воинов, ещё 9 тысяч утонули в реке Сирет, а ещё 4 тысячи попали в плен. Слава о молдавском господаре разошлась по всей Европе.



ИГОРЬ СЫРБУ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА «ЭКОДАВА»



«Очень важно помнить свою историю, знать, откуда мы пришли, кто мы есть, кто есть герои молдавского народа. Мы должны ими гордиться, и передавать эту эстафету будущим поколениям».

BETA: Отметим, что памятные мероприятия в честь великой победы Штефана чел Маре при Васлуе проводятся уже 10-ый год подряд, и с каждым разом количество участвующих в них граждан увеличивается.