

Владельцы автобусов, совершающих междугородние рейсы, должны до 1 октября текущего года привести транспортные средства в соответствие с новым регламентом. Проверки начнутся 1 февраля и пройдут в три этапа. В итоге все транспортные единицы будут классифицированы по категориям комфорта. Соответствующие сертификаты будет выдавать Национальное агентство автотранспорта.



Министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый заявил, что перевозчики, которые не предоставят своевременно график проверок, подвергнутся контролю в первом туре, который пройдет с 1 февраля по 1 апреля. Сейчас в Молдове работают 18 станций технического осмотра, которые выдают сертификаты по категориям комфорта. Вскоре их число планируют увеличить до 100.



АНАТОЛИЙ УСАТЫЙ, ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ



«Согласно приказу, если до 1 февраля транспортный оператор не предоставит график, мы будем считать, что в таком случае все автобусы и микроавтобусы этого оператора, не предоставившего график проверок, должны быть проверены на первом этапе, который продлится до 1 апреля. При этом до 1 октября абсолютно все транспортные единицы, выполняющие междугородние рейсы, должны быть доведены до соответствующих требований, указанных в регламенте».



Технические проверки междугороднего транспорта поделены на три этапа. Первый период закончится 1 апреля, и к этому времени должна быть классифицирована треть автомобилей. Последуют еще два этапа: до 1 июня и, соответственно, до 1 октября, когда весь процесс будет завершен.



ЮЛИАН ПОСТИКЭ, ГОССЕКРЕТАРЬ МИНЭКОНОМИКИ



«Микроавтобусы, которые не будут соответствовать минимальным требованиям, утвержденным Министерством экономики, более не будут выполнять междугородние рейсы. Вот почему мы решили всё это делать поэтапно, чтобы транспортные операторы могли в течение определенного времени модернизировать транспортные единицы, которые не отвечают требованиям, и, в то же время, списать транспорт, который уже не может быть модернизирован».



Глава Минэкономики уточнил, что решения об увеличении тарифов для пассажиров на междугородние перевозки и о классификации транспортных единиц на две категории комфорта не будут отменены. Такие меры, по словам министра, позволят улучшить качество транспортных услуг и обновить автобусный парк. С тем, что повышение тарифов было необходимым для обеспечения минимальных инвестиций в транспорт и его содержание, согласны и перевозчики.



ОЛЕГ АЛЕКСА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА



«По нашим оценкам, первая треть автомобилей будет легко классифицироваться, поскольку они соответствуют требованиям. Но после этого могут начинаться технические проблемы. Наши оценки показывают, что для транспортной единицы, если она не будет соответствовать требованиям, минимальные инвестиции составят две тысячи евро».



ГЕННАДИЙ САЖИН, ТРАНСПОРТНЫЙ ОПЕРАТОР



«Для нас это новая практика. У нас есть на балансе транспортные единицы, которые пройдут проверку на первом этапе, но есть и автобусы, которые будут готовы к третьему этапу. Конечно же, повышение тарифов будет способствовать улучшению качества предоставляемых транспортных услуг».



По данным Минэкономики, в настоящее время состояние автобусов, на которых перевозят пассажиров, оставляет желать лучшего. Половина автопарка, осуществляющего пассажирские перевозки, старше 20 лет, а 300 единиц старше 30 лет.

