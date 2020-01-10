

Озвученные перед новым годом планы генпримара по созданию рабочей группы, которая бы занималась борьбой с коррупцией, начали осуществляться. В пятницу в столичной примарии состоялось заседание по формированию данной рабочей группы, в котором принял непосредственное участие и Ион Чебан. Градоначальник заявил, что борьба со взяточничеством в стенах примарии является его приоритетом на посту генпримара.



«Анализ показывает, что кишиневская примария – одна из самых коррумпированных госструктур. Моя цель – свести на нет этот порочный феномен посредством компьютеризации всех услуг, предоставляемых столичной мэрией». Об этом заявил Ион Чебан на состоявшемся в пятницу заседании, подчеркнув, что верит в то, что подобный подход способен поставить крест на взяточничестве и чрезмерной бюрократии.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ



«Хочу, чтобы вы знали, что в наши планы входит и задача по компьютеризации всех услуг, оказываемых примарией. Мы вообще хотим, чтобы примария стала огромной компьютеризированной фабрикой, действующей эффективно и качественно. Компьютеризировать мы хотим все, начиная от документации и других услуг, оказываемых примарией. Мы надеемся, что это позволит нам избавиться от коррупции».



Ион Чебан также попросил Национальное агентство по неподкупности включить примарию Кишинева в зону риска, чтобы в текущем году чиновники этого учреждения были проверены в приоритетном порядке. Кроме того, генеральный примар подчеркнул, что в краткосрочных планах рабочей группы – подписание договора о сотрудничестве между столичной примарией и Национальным антикоррупционным центром, изменение законодательства по борьбе с коррупцией, разработка плана действий по созданию рабочей группы по борьбе с коррупцией не только в стенах примарии, но и во всем муниципии.