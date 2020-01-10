

В этом году в Молдове будут предприняты дополнительные меры по борьбе с преступностью. Об этом в рамках пресс-конференции в пятницу заявил министр внутренних дел страны Павел Войку. Он рассказал о том, как обстоит криминогенная ситуация в республике, уделив особое внимание произошедшему в новогоднюю ночь и потрясшему всю Молдову жестокому убийству в Костештах.



Расследование убийства 21-летнего молодого человека в Костештах находится под личным контролем главы МВД. Парня жестоко избили в новогоднюю ночь. Вскоре после случившегося он скончался в больнице. В совершении преступления подозревают двух молодых людей: 16 лет и 21 года.





ПАВЕЛ ВОЙКУ, МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ



«Подозреваемые и жертва были знакомы. Они предложили парню вместе выпить, но когда встретились, между ними произошла ссора. Первым жертву ударил несовершеннолетний, затем в драку ввязался 21-летний молодой человек, который с особой жестокостью начал бить его по голове руками и доской, после чего нанес несколько ударов и ногами. Они оказались фатальными».



Войку уточнил, что один из хулиганов давно находится в поле зрения правоохранительных органов. Глава МВД заверил, что виновные не смогут избежать наказания.



ПАВЕЛ ВОЙКУ, МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ



«К сожалению, 15 друзей жертвы, которые были свидетелями всего происходящего, вмешались только тогда, когда увидели, что молодой человек не двигается. Я инициировал внутреннее расследование по этому случаю в связи с прозвучавшими обвинениями в адрес полиции, что она не вмешалась и что кто-то, якобы, попытался замять это дело. Если выяснится, что это на самом деле так, последуют меры».



Говоря о криминогенной ситуации в стране в целом, а также о безопасности дорожного движения, министр внутренних дел сообщил прессе, что за первые девять дней 2020 года было зарегистрировано на 300 правонарушений меньше, чем в аналогичный период прошлого года.



ПАВЕЛ ВОЙКУ, МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ



«В этом году на 14 аварий меньше, чем в прошлом, пострадали 20 человек. Нам удалось взять под контроль как криминогенную обстановку, так и дорожно-транспортные происшествия. Стоит отметить, что мы определили для себя два приоритетных пути. В краткосрочной перспективе полиция начнет патрулирование тех дорог, где чаще всего происходят аварии. А в долгосрочной мы наладим сотрудничество с Министерством экономики для того, чтобы привести дорожную инфраструктуру в порядок».



Павел Войку с сожалением констатировал, что количество тяжких и особо тяжких преступлений снизить пока не удалось. С начала этого года структурами Министерства внутренних дел было зарегистрировано 352 преступления, из которых четыре — особо тяжкие. В связи с этим министр заверил, что в этом году будут предприняты дополнительные меры по борьбе с преступностью.