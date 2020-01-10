

Начинаем сегодняшний выпуск со срочной новости. Виорел Морарь, ранее приостановленный в должности главы Антикоррупционной прокуратуры, был задержан на 72 часа. Информацию для Accent TV подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур. По его словам, Морарь подозревается в подделке документов и в злоупотреблении служебным положением.



Как сообщают СМИ, Морарь был задержан в пятницу около 16.00. В настоящее время он находится в изоляторе столичной полиции. Дело ведёт Генпрокуратура. Стоит отметить, что сегодня же завершились проверки, инициированные генеральным прокурором в Антикоррупционной прокуратуре и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Связано ли задержание с результатами этих проверок — пока неизвестно. Виорел Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности, однако 9 января, решением генерального прокурора Александра Стояногло, он был отстранен от занимаемого поста на время проведения проверок.