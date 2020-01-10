Экс-глава Аникоррупционной прокуратуры Виорел Морарь задержан на 72 часа
Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь был задержан правоохранительными органами на 72 часа. Эту информацию для журналистов телеканала Accent TV подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
О причинах задержания пока не сообщается. Также неизвестно, является ли Морарь фигурантом какого-либо уголовного дела.
Напомним, генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло отстранил от должности главу Антикоррупционной прокуратуры Виорела Морарь, а также начальника Прокуратуры по особым делам и экономическим преступлениям на период, пока сотрудники Генпрокуратуры проводили специальный контроль деятельности этих учреждений.
О причинах задержания пока не сообщается. Также неизвестно, является ли Морарь фигурантом какого-либо уголовного дела.
Напомним, генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло отстранил от должности главу Антикоррупционной прокуратуры Виорела Морарь, а также начальника Прокуратуры по особым делам и экономическим преступлениям на период, пока сотрудники Генпрокуратуры проводили специальный контроль деятельности этих учреждений.
Опубликовано: 18:36 10/01/2020
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