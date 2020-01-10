Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь был задержан правоохранительными органами на 72 часа. Эту информацию для журналистов телеканала Accent TV подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



О причинах задержания пока не сообщается. Также неизвестно, является ли Морарь фигурантом какого-либо уголовного дела.



Напомним, генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло отстранил от должности главу Антикоррупционной прокуратуры Виорела Морарь, а также начальника Прокуратуры по особым делам и экономическим преступлениям на период, пока сотрудники Генпрокуратуры проводили специальный контроль деятельности этих учреждений.