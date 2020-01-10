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Космический телескоп NASA обнаружил новую планету в зоне обитаемости (ВИДЕО)


Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил первую планету размером с Землю в зоне обитаемости, сообщает NASA.

TOI 700 d вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, от него планета получает 86% энергии, которую Солнце дает Земле.

Кроме того, за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, что повышает шансы TOI 700 d быть обитаемой, уточняет NASA.

Кроме TOI 700 d в системе TOI 700 еще две планеты, ближайшая к звезде — каменная планета, она имеет период 10 дней. Средняя планета, вероятно, газовая, ее период вращения — 16 дней.



Опубликовано: 15:22 10/01/2020

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