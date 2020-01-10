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Палата общин Британии приняла законопроект о Brexit


Нижняя палата британского парламента одобрила законопроект, разрешающий выход из Европейского союза 31 января. Голосование в Палате лордов пройдет на следующей неделе, пишет tv8.

9 января Палата общин парламента Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект о выходе страны из Евросоюза 31 января. Текст законопроекта предполагает, что Великобритания выйдет из Евросоюза в рамках соглашения, заключенного прошлой осенью между Брюсселем и правительством Бориса Джонсона. За принятие законопроекта проголосовали 330 депутатов, против — 231, сообщает агентство France-Presse.

Дебаты по Brexit в Палате лордов начнутся в понедельник, 13 января, голосование состоится через несколько дней. Затем текст соглашения должен быть одобрен Европарламентом, депутаты которого проголосуют 29 января.




Опубликовано: 15:02 10/01/2020

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