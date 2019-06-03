Аэрофлот в наступающем 2020 году проведет традиционную акцию по бесплатной перевозке ветеранов. Это станет вкладом ведущей российской авиакомпании в обширную программу мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Оформление перевозок в рамках акции начнется 14 апреля 2020 года, говорится на сайте авиакомпании.



Право полностью бесплатного перелета в классе Эконом без взимания такс и сборов и с возможностью повышения в классе обслуживания при наличии свободных мест по итогам регистрации рейса предоставляется следующим категориям:



ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые являются гражданами Российской Федерации, стран СНГ, Прибалтики, Грузии и/или постоянно проживают в одном из этих государств;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками.

Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы могут оформить перевозку в классах Комфорт или Бизнес.



Все перечисленные категории пассажиров также имеют право выписать бесплатный авиабилет в классе Эконом для одного сопровождающего.



В 2020 году география праздничной акции охватывает все внутренние маршруты Аэрофлота и ряд зарубежных направлений: любые категории участников могут оформить перевозку из городов России в страны СНГ и Прибалтики (Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Молдова). Ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид Великой Отечественной войны» дополнительно предоставляется право бесплатного перелета из пунктов РФ/СНГ/Прибалтики в пункты стран Европы (Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию).



Перевозка в рамках данной акции должна начинаться в период с 3 по 12 мая 2020 года. Билеты необходимо оформить в период с 14 апреля по 12 мая 2020 года включительно. Срок действия авиабилета, выданного по условиям проведения акции, — один месяц.



Праздничная акция в полном объеме распространяется на рейсы под коммерческим управлением Аэрофлота (SU5400 — SU6999), которые выполняют по вышеуказанным направлениям дочерние авиакомпании Группы Аэрофлот. Действие акции не распространяется на рейсы Аэрофлота по соглашениям «код-шеринг» с другими перевозчиками (SU3000 — SU4999).



Аэрофлот первым из российских авиаперевозчиков положил начало традиции предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах. Акция впервые состоялась в 2001 году, а в преддверии 75-летия Победы она пройдет в 20-й, юбилейный раз. За все время проведения данной акции ее участниками стали более 90 тыс. человек.