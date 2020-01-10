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Подросток из Кишинева стал донором органов для трех человек


14-летний подросток из Кишинева стал донором органов и спас жизни трех человек. Об этом сообщили представители Агентства по трансплантации Молдовы в социальной сети, пишет publika.md.

"Надежда на жизнь на обоих берегах Прута. В первые дни 2020 года семья 14-летнего мальчика из Кишинева обернула свою боль утраты любимого человека в надежду для трех тяжело больных людей, согласившись на донорство органов. Такой же случай произошёл в Орядя: двум пациентам пересадили почки, а одному печень, после того как первая в этом году семья согласилась на донорство. Искренние соболезнования семьям доноров, которые нашли в себе силы на такой благородный жест и быстрого выздоровления реципиентам", - говорится в публикации.


Опубликовано: 14:58 10/01/2020

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