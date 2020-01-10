По инициативе генерального примара Кишинева Иона Чебана была создана рабочая группа по борьбе с коррупцией на уровне муниципия. Первое рабочее заседание группы состоялось сегодня, 10 января.



По словам Чебана, в ходе заседания было принято решение составить и подписать договор о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным центром, а также определены основные задачи и составлен план по борьбе с коррупцией на 2020 год.



"Это лишь некоторые из целей, которых мы достигнем в борьбе с этим злом, которое сохраняется во всех сферах деятельности. Исследования показывают, что примэрия Кишинева является одним из самых коррумпированных государственных учреждений. Моя цель - минимизировать это явление путем оцифровки услуг, предлагаемых гражданам. Это уменьшит бюрократию и коррупцию в местной публичной администрации. Мы хотим, чтобы примэрия стала крупной фабрикой качественных услуг и прозрачным учреждением",- сказал Чебан.



Градоначальник сообщил, что он обратился и в Национальное агентство по неподкупности с просьбой внести примэрию в зону риска, чтобы на протяжении года работников примэрии проверяли в приоритетном режиме.



Во время заседания было принято решение создать рабочую группу из представителей главных ведомств, которые разработают ряд документов, политик, программ и, в зависимости от необходимости, предложат поправки в законодательство для борьбы с коррупцией на уровне муниципия.



