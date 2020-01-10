40-летний житель столицы попался на торговле наркотиками. Правоохранители задержали мужчину на одной из городских улиц и провели обыски у него дома, пишет publika.md.



В ходе расследования полицейские провели две контрольные закупки запрещенного товара. При досмотре были обнаружены 8 тысяч леев, полученные от продажи наркотических веществ, и таблетка экстази. Доказательства были изъяты, а подозреваемого поместили под арест на 30 дней. Ему грозит от трех до семи лет заключения.



Отмечается, что мужчина ранее судим за аналогичные преступления.

