Житель Кишинева задержан за торговлю наркотиками
40-летний житель столицы попался на торговле наркотиками. Правоохранители задержали мужчину на одной из городских улиц и провели обыски у него дома, пишет publika.md.
В ходе расследования полицейские провели две контрольные закупки запрещенного товара. При досмотре были обнаружены 8 тысяч леев, полученные от продажи наркотических веществ, и таблетка экстази. Доказательства были изъяты, а подозреваемого поместили под арест на 30 дней. Ему грозит от трех до семи лет заключения.
Отмечается, что мужчина ранее судим за аналогичные преступления.
В ходе расследования полицейские провели две контрольные закупки запрещенного товара. При досмотре были обнаружены 8 тысяч леев, полученные от продажи наркотических веществ, и таблетка экстази. Доказательства были изъяты, а подозреваемого поместили под арест на 30 дней. Ему грозит от трех до семи лет заключения.
Отмечается, что мужчина ранее судим за аналогичные преступления.
Опубликовано: 13:18 10/01/2020
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