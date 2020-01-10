С начала года структурами МВД зафиксировано 350 преступлений
С начала этого года структурами Министерства внутренних дел было зарегистрировано 352 преступления, из которых четыре - особо тяжкие. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Павел Войку, сообщает МОЛДПРЕС.
По его словам, в первые девять дней этого года было зарегистрировано четыре особо тяжких преступления, 52 тяжких, два убийства, десять случаев причинения вреда здоровью, четыре изнасилования, один случай разбоя, семь ограблений и 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал 41 человек и восемь человек погибли.
Министр отметил, что в этом году будут предприняты дополнительные меры по борьбе с преступностью.
Глава МВД подробно рассказал о случае молодого человека из Костешт, Яловенского района, который был избит в новогоднюю ночь и впоследствии скончался в больнице. «В драке участвовали три человека, жертва, и еще двое молодых людей в возрасте 16 лет и 21 года. Там была и девушка одного из преступников, и еще 15 человек, которые были свидетелями драки», - сказал Войку.
Он уточнил, что один из хулиганов давно находится в поле зрения правоохранительных органов и заверил, что это дело на контроле руководства и виновные не смогут избежать наказания.
По его словам, в первые девять дней этого года было зарегистрировано четыре особо тяжких преступления, 52 тяжких, два убийства, десять случаев причинения вреда здоровью, четыре изнасилования, один случай разбоя, семь ограблений и 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал 41 человек и восемь человек погибли.
Министр отметил, что в этом году будут предприняты дополнительные меры по борьбе с преступностью.
Глава МВД подробно рассказал о случае молодого человека из Костешт, Яловенского района, который был избит в новогоднюю ночь и впоследствии скончался в больнице. «В драке участвовали три человека, жертва, и еще двое молодых людей в возрасте 16 лет и 21 года. Там была и девушка одного из преступников, и еще 15 человек, которые были свидетелями драки», - сказал Войку.
Он уточнил, что один из хулиганов давно находится в поле зрения правоохранительных органов и заверил, что это дело на контроле руководства и виновные не смогут избежать наказания.
Опубликовано: 12:42 10/01/2020
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