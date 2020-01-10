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Медперсонал из Рышкан задержан по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ



Три медсестры из медицинского центра, расположенного в Рышканах, задержаны по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих психотропных веществ. Об этом сообщает портал agora.md. также, по данным правоохранительных органов, их сообщником был 60-летний мужчина.

В результате обысков, проведенных в рабочих кабинетах и по месту жительства подозреваемых, были выявлены медицинские рецепты с печатью семейного врача для приобретения сильнодействующих лекарств, а также партия медикаментов.

Сообщается, что двое подозреваемых в настоящее время находятся под предварительным арестом, остальные пока на свободе.

В случае, если их вина будет доказана, им грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности.



Опубликовано: 12:40 10/01/2020

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