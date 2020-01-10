

Три медсестры из медицинского центра, расположенного в Рышканах, задержаны по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих психотропных веществ. Об этом сообщает портал agora.md. также, по данным правоохранительных органов, их сообщником был 60-летний мужчина.



В результате обысков, проведенных в рабочих кабинетах и по месту жительства подозреваемых, были выявлены медицинские рецепты с печатью семейного врача для приобретения сильнодействующих лекарств, а также партия медикаментов.



Сообщается, что двое подозреваемых в настоящее время находятся под предварительным арестом, остальные пока на свободе.



В случае, если их вина будет доказана, им грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности.



