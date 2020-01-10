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ГИЧС рассматривает несколько версий пожара на заводе «Мезон»


Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям рассматривает несколько версий возгорания в здании бывшего завода «Мезон».

Таким образом, как передает пресс-служба ведомства, одной из версий является короткое замыкание в электросети, другой – преднамеренный поджог мастерской по росписи и гравировке бутылок, где был очаг возгорания. Третьим предположением является нарушение техники безопасности про проведении работ.

Напомним, пожар в здании бывшего завода «Мезон» вспыхнул вечером 8 января 2020 года. В его ликвидации было задействовано 55 пожарных и спасателей. К счастью, обошлось без человеческих жертв.


Опубликовано: 12:32 10/01/2020

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