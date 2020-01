În decursul a nouă zile a anului 2020, au fost înregistrate 30 de accidente rutiere soldate cu 41 de persoane rănite și 8 persoane decedate. Adică cu 14 accidente rutiere mai puține decât în perioada analogică a anului trecut. Totodată de la începutul anului curent au fost înregistrate 352 de infracțiuni, dintre care patru deosebit de grave.





Potrivit ministrului de Interne, Pavel Voicu, oamenii legii monitorizează situația și fac tot posibilul ca să minimalizeze situația criminogenă din țară. El a mai specificat că în anul curent vor fi dispuse măsuri suplimentare pentru diminuarea infracționalității, după ce în 2019 nu s-a reușit reducerea situațiilor infracționale extrem de grave.



„Sunt cu 14 accidente rutiere mai puține decât în anul precedent și 20 de persoane rănite. Noi am reușit să luăm sub control atât situația criminogenă, cât și pe cea a accidentelor rutiere. În ultimele luni, am reușit să facem acest lucru și, în special, dacă e să ne referim la cazurile rutiere, intens mediatizate, noi ne-am propus ca sarcini prioritare să mergem pe două căi.



Pe termen scurt – poliția se va afla în teritoriu, la intersecții, pe acele trasee unde se comit mai multe accidente rutiere. Iar pe termen lung, de a colabora cu Ministerul Economiei, pentru a aduce în ordine infrastructura”, a declarat ministrul Pavel Voicu.



Șeful de la MAI a venit cu detalii şi despre cazul tânărului din Costești, Ialoveni, snopit în bătaie în noaptea de Revelion şi care a murit ulterior la spital. Potrivit lui, la bătaie au participat trei persoane, victima, un minor de 16 ani și un tânăr de 21 de ani. Tot acolo se aflau și iubita unuia dintre făptași, dar și alte 15 de persoane care făceau parte din compania victimei, dar aceștia nu au fost implicați în bătaie. El a specificat că unul din bătăuși se afla demult în vizorul oamenilor legii şi a dat asigurări că acest caz este monitorizat cu strictețe și nu va fi mușamalizat, iar vinovații vor fi trași la răspundere penală.