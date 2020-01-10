Государственная инспекция труда объявила о начале проверок частных компаний и предпринимателей. Таким образом, за 2020 год планируется проведение проверок у 1450 частных фирм.



Ведомство намерено проверить соблюдение трудового законодательства среди представленного списка компаний.



Подробнее с графиком проверок можно ознакомиться на официальном сайте госструктуры.