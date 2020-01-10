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Экс-глава Аникоррупционной прокуратуры Виорел Морарь задержан на 72 часа
 

Государственная инспекция труда начинает проверки частных предпринимателей


Государственная инспекция труда объявила о начале проверок частных компаний и предпринимателей. Таким образом, за 2020 год планируется проведение проверок у 1450 частных фирм.

Ведомство намерено проверить соблюдение трудового законодательства среди представленного списка компаний.

Подробнее с графиком проверок можно ознакомиться на официальном сайте госструктуры.


Опубликовано: 12:27 10/01/2020

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