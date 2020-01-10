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В Румынии сегодня утром произошло землетрясение


Сегодня утром в румынской сейсмической зоне Вранча на глубине 141 километра произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3 балла по шкале Рихтера.

Кроме этого, сейсмологи зафиксировали активность вблизи Браова, Сибиу и Галац.


Опубликовано: 09:24 10/01/2020

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