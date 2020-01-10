Сегодня утром в румынской сейсмической зоне Вранча на глубине 141 километра произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3 балла по шкале Рихтера.



Кроме этого, сейсмологи зафиксировали активность вблизи Браова, Сибиу и Галац.