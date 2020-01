Tribuna: Domnule ministru, bună ziua și bine v-am găsit.Anatol Usatîi: Bună ziua și bine ați venit.T.: Ați menționat că avem timp puțin, de asta trecem la întrebări. Care sunt cele mai mari probleme moștenite și cele mai mari reușite în primele săptămâni de mandat?A.U.: La capitolul moștenire, în Cabinetul Chicu preferăm să nu vorbim. Moștenirea o cunosc toți oamenii. Atunci când cineva ne critică înțelegem că e critică adresată predecesorilor că nu a rezolvat mai multe probleme, care amărăsc viața oamenilor. Nu se va schimba nimic dacă vom începe să ne plângem pe moștenire. Trebuie cu înțelepciune și îndrăzneală să rezolvăm problemele.Premierul Chicu din prima zi ne-a cerut să privim înainte. Au fost și încă sunt situații care le gestionăm în regim manual, dar toată atenția noastră este în anul 2020.A fost aprobat Programul de Acțiuni al Guvernului pentru perioada 2020 – 2023 cu obiective concrete. Anul 2020 este un an de lansare a proceselor și planul pentru 2020 este foarte încărcat. Anul a început fierbinte, avem acțiuni planificate și termeni foarte strânși. Colegii noștri lucrează la proiecte, calcule, caiete de sarcini, anunță concursuri – și asta mă refer doar la una din direcțiile ministerului Economiei și Infrastructurii.Dar toate acțiunile întreprinse și cele planificate au obiectivul de a convinge investitorii că în Moldova vor găsi cele mai bune condiții pentru dezvoltarea afacerilor.T.: Nu ați răspuns, care sunt reușitele?A.U.: Dacă insistați menționez problema alimentării cu gaze naturale, negocierile cu Gazprom și obținerea unui preț foarte bun pentru gaze, problema autorizațiilor de transport pentru Rusia și Ucraina, soluționarea restanțelor salariale – nu vreau să continui pentru că rezolvarea problemelor existente și identificarea căilor de dezvoltare a țării sunt misiunea Guvernului. Deci tot ce facem e firesc. Și nu suntem singuri – lucrează toată Moldova. Dar, chiar soluționând problemele curente, noi privim în viitor.T.: Dle ministru, apropo de transport. Guvernul a avut probleme cu transportatorii. Cum le-ați rezolvat?A.U.: În întrebare este inserată o ipoteză greșită. Guvernul Chicu nu a avut probleme cu transportatorii. Guvernul Chicu a avut curajul să abordeze onest o problemă a transportatorilor. Ne-am asumat decizii nepopulare fără să ne sperie reticența politicului. Doar un guvern technocrat ia decizii imperativ necesare, ignorând raționamente politice cu caracter imediat. Guvernul Chicu nu are alegeri în 2020 – are responsabilitate pentru mâine, poimâine, și anii ce urmează.Am abordat serios problema moștenită și am identificat o soluție, care resuscitează o industrie mai curând moartă decât vie și va determina creșterea calității și siguranței serviciilor de transport.Trebuie să înțelegem că o alternativă reală era ca serviciile de transport să nu mai fie prestate. Oamenii să nu aibă cu ce ajunge la serviciu or la spital. Serviciile de transport sunt un element important în viața socială. Transportul este o necesitate zilnică, nu sezonieră. Avem nevoie de servicii de transport regulate și sigure.Propun să urmărim cronologia evenimentelor.Transportatorii de pasageri au protestat în mai multe rânduri. Au protestat și pe timpul Guvernului precedent, care s-a ascuns de problemă. Au inițiat elaborarea unui memorandum între Minister și transportatori, dar au împiedicat artificial progresul în semnarea lui. Asta i-a supărat pe transportatori, le-a compromis încrederea în Guvern.Evident, ei au decis să revină la proteste în număr mai mare cu cerințe mai radicale. Noi le-am transmis invitație la negocieri și i-am informat că nu vom lua decizii sub presiune. Vom lua o decizie complexă orientată pe rezolvarea problemelor din industria transportului, care se va transforma în plan de acțiuni cu termeni concreți.Transportatorii cereau tarif mai ridicat, menționând că tariful vechi a fost aprobat în 2013. Au dreptate, între timp au crescut de mai multe ori costurile la benzină și motorină, a crescut costul pieselor de schimb, a crescut salariul minim pe economie. Și, e foarte important să ținem cont că la volanul autobuzelor trebuie să fie șoferi buni. Numai așa putem păstra siguranța pasagerilor la un nivel înalt.De asta am lărgit optica examinării subiectului și am setat 2 obiective critice: calitatea serviciilor de transport și siguranța lor.Pe durata cât tarifele pentru transportul de pasageri nu au fost actualizate, calitatea și siguranța au fost afectate mult.T.: Atunci de ce Guvernele au ignorat problema?A.U.: Prefer fiecare să vorbească pentru dânsul, de asta nu voi răspunde direct la întrebare. Dar pot afirma cu certitudine – dacă se actualizau corect și la timp tarifele în transport acum pe rute nu mai aveam atât de multe autobuze vechi. Dimpotrivă, autobuzele aveau să fie noi și sigure. Și companiile din transport nu aveau să se plângă că nu pot păstra șoferii buni, pentru că aveau să fie în stare să le achite salarii bune. Avem sute de autobuze vechi și problema provine din tarife care nu acoperă costurile.T.: Totuși ați cedat transportatorilor?A.U.: Însăși formularea ”a ceda” este nepotrivită. În industria transportului lucrează mii de șoferi, peste zece mii de oameni. Ei sunt moldoveni. Ei nu sunt pe altă parte a baricadei. Dacă vrem servicii de transport calitative și sigure, trebuie să le oferim acestor oameni posibilitatea să câștige suficient prin munca lor. Amintiți-vă, că acești șoferi se ridică la 4 dimineața și ajung acasă la miez de noapte. De profesionismul lor depinde viața a sute de mii de oameni transportați zilnic. Și, în spatele lor sunt familii: soții, copii, părinți.Sarcina noastră a fost să găsim un echilibru rațional și să creăm condiții potrivite pentru ca transportul de pasageri să se poată dezvolta și satisface necesitățile oamenilor pe tot teritoriul țării. E cazul să înțelegem că în cazul în care nu găsim soluție rațională, sute de mii de oameni vor rămâne fără servicii de transport. Profesioniștii nu vor mai munci în Moldova și nimeni nu va mai investi în calitatea autobuzelor.Nu a fost cedare. Ambele părți ale dialogului au negociat matur și au acceptat un plan de măsuri, care cel mai probabil va fi îmbunătățit pe parcurs.T.: Credeți că problema e soluționată?A.U.: Cred că modelul de dialog inițiat de noi e calea potrivită pentru soluționarea oricărei probleme. Și, la baza fiecărei discuții, trebuie să fie respectul reciproc. Respectăm oamenii care muncesc și investesc în transport și am cerut de la ei să respecte pasagerii. Pe baza acestor principii, dialogul a progresat sănătos și rapid.Comunicarea cu transportatorii va continua. Regulat vom convoca ședințe pentru a cunoaște cum progresează procesul de încadrare a autobuzelor în categoriile de confort. Atenție – vorbim despre cca 4000 de autobuze.În conformitate cu planul, până pe 01.04.2020 urmează să fie încadrate 1/3 din autobuze. Până pe 01.06 încă 1/3. Și până pe 01.09 cele rămase. Deci, în fiecare etapă, urmează să treacă procesul de evaluare la stațiile de inspecție tehnică autorizată cca 1300 de unități. Atunci când ne gândim la industria de transport trebuie să înțelegem că e vorba de sute de ingineri și alți tehnicieni auto, de stații specializate dotate cu echipamente și cu proceduri certificate.Peste tot avem nevoie de competență și responsabilitate. Inginerii, care vor evalua autobuzele își vor asuma responsabilitatea de siguranța și confortul pasagerilor. Procesul de încadrare va implica investiții din partea transportatorilor și am ținut cont de asta atunci când am elaborat programul de încadrare.T.: Cu ce dispoziție ați pășit în anul 2020?A.U.: Sunt un optimist pragmatic. Cred în Planul de Acțiuni al Guvernului și în efectele care le va produce. Știu că 2020 va fi foarte încărcat cu acțiuni pe toată suprafața țării. Premierul Chicu numește anul 2020 anul când Moldova va deveni șantier, șantier de construcție al viitorului țării.Optimismul e pragmatic pentru că ne așteptăm la mai multe probleme și ne pregătim de gestionarea lor. Ne așteptăm la insuficiență de forță de muncă. În special ne așteptăm la insuficiență de specialiști, mă refer aici la proiectanți și ingineri competenți. Întrucât așa volume mari de lucrări nu au fost programate și realizate în trecut, ne așteptăm să avem deficit de tehnică și chiar de materiale.Dar, elaborăm scenarii de comportament și vom soluționa problemele pe măsura apariției lor. Sunt sigur că toate acțiunile planificate vor fi realizate.T.: Dle ministru, numiți vă rog 5 lucruri, or calități, de care avem cea mai mare nevoie acum pentru a depăși dificultățile prin care trece Moldova.A.U.: Nu cred că pot răspunde scurt la întrebarea asta, dar voi încerca. Mai întâi cred că trebuie să renunțăm la conflictele care dezbină societatea, în special cele motivate politic. Politicienii vin și pleacă, iar problemele rămân.Ne unesc probleme, pe care numai noi le putem depăși. Avem nevoie de încredere în forțele noastre și de înțelegere că numai noi putem schimba Moldova. De înțelepciune să nu ne lăsăm certați. Avem nevoie de optimism. Oriunde mergem să ne construim viața, peste tot muncim. Moldovenii muncesc în România și Rusia, în Italia și Germania. Trebuie să aducem locurile de muncă aproape de casele noastre, atunci oamenii vor avea mai puține motive să plece. Tot ce ne place în alte țări putem face în Moldova. Drumuri și iluminat public, grădinițe și școli bune, și alte lucruri care ne fac să ne simțim bine și în siguranță.T.: Dle Usatîi, vă mulțumim pentru timp și pentru părere. Vom urmări activitatea Dvs. și sperăm că veți fi deschis să ne răspundeți la întrebări.A.U.: Și eu vă mulțumesc. Neapărat voi fi deschis, dar să știți că agenda nu totdeauna îmi oferă prosibilitatea să comunic. Oricum, sigur vom găsi timp.În final aș vrea să repet: trebuie să credem în noi și în viitorul bun al Moldovei.