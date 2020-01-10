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Правительство намерено расторгнуть договор с Avia Invest


Виталий Драганча, советник премьер-министра Иона Кику, говорит, что Avia Invest не соблюдает свои инвестиционные обязательства, и еще раз подтвердил намерение нынешней исполнительной власти отменить концессию аэропорта. Драганча уточнил, что причиной этого является не происхождение менеджера, а его неэффективность, пишет noi.md.

«Важно, чтобы компания, которая управляет такой инфраструктурой, была эффективной и доброжелательной. К сожалению, с самого начала и до сих пор было много белых пятен, черных пятен, которые вызывали много подозрений вокруг этой концессии». Компания Avia Invest, которая шесть лет назад получила от молдавских властей в концессию основной аэропорт страны почти на полвека, взяла на себя обязательство инвестировать в аэропорт более 240 миллионов долларов в год, а 1% своих доходов передать в государственный бюджет.

По словам Виталия Драганчи, исполнительная власть убеждена, что компания Avia Invest не соблюдает свои инвестиционные обязательства, но пока не имеет точных доказательств этого.

«Концессионер взял на себя обязательства по привлечению инвестиций, я повторяю, по привлечению инвестиций, чтобы модернизировать аэропорт ускоренными темпами. Эти инвестиции не были сделаны, но они воспользовались налогом на модернизацию, который перешел к концессионеру вместе с транзакцией. Теперь правительство инициировало действия по проверке соблюдения договорных обязательств. Конечная цель этого действия – расторжение договора», – заявил Драганча.


Опубликовано: 09:19 10/01/2020

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