Премьер-министр Ион Кику направил поздравительное послание федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, передает МОЛДПРЕС.



В поздравлении говорится:



"Уважаемый г-н федеральный канцлер!



От имени правительства Республики Молдова и от себя лично с удовольствием обращаюсь к вам с самыми сердечными поздравлениями по случаю вашего назначения на должность федерального канцлера Австрийской Республики и желаю вам больших успехов и выдающихся достижений на этом высоком посту.



Хочу заверить, что Республика Молдова оцень ценит глубокие отношения между нашими государствами, и выразить благодарность за неизменно доброжелательное отношение Австрии к моей стране, а также уверенность в дальнейшем развитии этого отношения.



Особо выражаю признательность за ценную поддержку, которую Австрия последовательно и щедро оказывает в том, что касается политик развития и реформ, а также благодарю за сохранение Республики Молдова в списке приоритетных государств по оказанию австрийской помощи.



Республику Молдова и Австрию давно связывают дружественные отношения, основанные на партнерстве и крепком экономическом сотрудничестве. Убежден, что на основе этих превосходных предпосылок, совместными усилиями, мы сможем укрепить двусторонний диалог. Пользуясь случаем, заверяю вас во всецелой открытости и решимости правительства Республики Молдова, которое я имею честь возглавлять, способствовать углублению молдавско-австрийского сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и выражаю надежду, что в ближайшее время мы сможем провести последовательные дискуссии по актуальным темам повестки дня сотрудничества.



Позвольте еще раз выразить вам, уважаемый г-н федеральный канцлер, поздравления и пожелания успехов на высоком посту, и заверить в моем глубочайшем уважении".