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Ион Кику поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность


Премьер-министр Ион Кику направил поздравительное послание федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, передает МОЛДПРЕС.

В поздравлении говорится:

"Уважаемый г-н федеральный канцлер!

От имени правительства Республики Молдова и от себя лично с удовольствием обращаюсь к вам с самыми сердечными поздравлениями по случаю вашего назначения на должность федерального канцлера Австрийской Республики и желаю вам больших успехов и выдающихся достижений на этом высоком посту.

Хочу заверить, что Республика Молдова оцень ценит глубокие отношения между нашими государствами, и выразить благодарность за неизменно доброжелательное отношение Австрии к моей стране, а также уверенность в дальнейшем развитии этого отношения.

Особо выражаю признательность за ценную поддержку, которую Австрия последовательно и щедро оказывает в том, что касается политик развития и реформ, а также благодарю за сохранение Республики Молдова в списке приоритетных государств по оказанию австрийской помощи.

Республику Молдова и Австрию давно связывают дружественные отношения, основанные на партнерстве и крепком экономическом сотрудничестве. Убежден, что на основе этих превосходных предпосылок, совместными усилиями, мы сможем укрепить двусторонний диалог. Пользуясь случаем, заверяю вас во всецелой открытости и решимости правительства Республики Молдова, которое я имею честь возглавлять, способствовать углублению молдавско-австрийского сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и выражаю надежду, что в ближайшее время мы сможем провести последовательные дискуссии по актуальным темам повестки дня сотрудничества.

Позвольте еще раз выразить вам, уважаемый г-н федеральный канцлер, поздравления и пожелания успехов на высоком посту, и заверить в моем глубочайшем уважении".


Опубликовано: 08:55 10/01/2020

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