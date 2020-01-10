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Ион Чебан встретился с президентом Федерации баскетбола в Молдове


Примар Кишинева Ион Чебан встретился с президентом Федерации баскетбола в Молдове Александром Абрамчуком и президентом FIBA Europa Камилом Новаком, который впервые находится с рабочим визитом в Республике Молдова.

В рамках встречи стороны обсудили возможность создания в муниципии баскетбольных площадок, а также открытие соответствующих спортивных секций в учебных заведениях муниципия.

Ион Чебан сообщил, что намерен наладить плодотворное сотрудничество примэрии Кишинева со всеми спортивными федерациями.

"Предлагается, чтобы в ближайшее время в 30 учебных заведениях столицы были открыты спортивные секции по дзюдо и футболу, а в будущем и секции по шахматам. У детей должна быть возможность заниматься спортом и в школе и в садике. Культуру спорта необходимо развивать с малых лет", - отметил примар.

По словам Чебана, в городе будут оборудованы спортивные площадки, где люди могли бы заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Во время встречи, примар отметил, что местные власти готовы сотрудничать для создания спортивных площадок посредством осуществления различных проектов.

"Таким образом нам удастся привлечь всех заинтересованных в организации спортивных мероприятий в Кишиневе", - считает Чебан.


Опубликовано: 08:50 10/01/2020

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