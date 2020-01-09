

Кишиневские и бельцкие шахматисты завоевали по три золотые медали на чемпионате Молдовы среди школьников, который завершился в северной столице. Еще один чемпионский титул отправился в Сынжерей. В первенстве страны участвовало 160 юных шахматистов. А вот победителем международного турнира среди взрослых стал представитель Украины.



Три чемпионских титула из семи бельцкие шахматисты завоевали в возрастных категориях до 7, до 11 и до 13 лет. В самой младшей категории семилетний Юстин Бузня набрал 7 очков, опередив Андрея Продана и Раду Албу. Другая представительница северной столицы, Анастасия Залевская, стала лучшей среди 11-летних шахматисток, набрав 5,5 баллов. На втором и третьем местах расположились Екатерина Комарницкая и Елена Грицай. Третье «золото» в медальную копилку бельцкой команды положил Мариус Кодряну, выигравший турнир среди 13-летних шахматистов с итоговым результатом 8,5 очков из 9 возможных. «Серебро» и «бронза» достались Михаилу Чекою и Николаю Олейнику. Три золотые медали на чемпионате Молдовы среди школьников завоевали и представители кишиневской шахматной школы. Виктория Барган выиграла турнир среди 13-летних девочек с показателем 6,5 баллов из 9. Второе и третье места заняли Екатерина Елисеева и Влада Ларикова. Еще один столичный шахматист Александр Сыргий стал победителем турнира среди 9-летних: набрав 7 очков, столичный игрок опередил Александра-Теодора Балтагу и Никиту Попаза. Третье золото Кишиневу принес Влайку Берестян, ставший лучшим в возрастной категории до 11 лет. В его активе 8 очков. В призовую тройку также вошли Василий Демчук и Александр Прикоп, а вот главный фаворит турнира Викентий Кожемякин расположился на 4-ом месте.



ВИКЕНТИЙ КОЖЕМЯКИН, ШАХМАТИСТ



«Для меня это был несложный турнир, у меня уже есть разряд, хорошо играл, но это чемпионат».



Единственная золотая медаль чемпионата среди школьников, которой не удалось завладеть представителям Кишинева и Бельц, досталась шахматистке из Сынжерей. Марина Чудина выиграла турнир среди 11-летних девочек, набрав 8,5 очков. На втором и третьем местах расположились Руслана Манойла и Прасковья Паскару. В чемпионате Молдовы среди школьников приняли участие юные шахматисты из Кишинева, Бельц, Фалешт, Тирасполя, Бендер, Дрокии, Единец, Сынжерей и Рышкан.



ВАСИЛИЙ САНДУЛЯК, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР, ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №2 БЕЛЬЦ



«Хочу отметить, что на наш турнир, который провела наша спортшкола и Федерация шахмат Молдовы, приехало более 160 игроков со всех районов Республики Молдова».



Определились также победитель и призеры открытого международного турнира «Бельцы Опен-2020». Главный трофей в этом году завоевал украинский шахматист Дмитрий Щербина. Золото ему гарантировали 5 побед и 7 баллов из 9. На пол-очка меньше набрали тираспольчанин Ростислав Келлер и Георгий Галич из Винницы.