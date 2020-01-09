

Президент и исполнительный директор европейского отделения Международной федерации баскетбола совершили однодневный визит в нашу страну. Баскетбольные чиновники встретились с генеральным примаром Кишинева и руководителями молдавского спорта.



Президент и исполнительный директор европейского отделения Международной федерации баскетбола впервые приехали в Молдову, и были встречены с особой теплотой и радушием.



КАМИЛ НОВАК, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЕВРОПЕЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА



«Молдова — член европейского отделения Международной федерации баскетбола. В прошлом году ваша страна провела прекрасное международное соревнование. В связи с этим мы хотим оказать еще большую помощь молдавской федерации, хотим вывести ее на новый уровень. Это главная цель, с которой я приехал в Молдову».



Высокопоставленным баскетбольным чиновникам Европы в рамках однодневного визита удалось пообщаться с руководством молдавского спорта и мэром столицы. На встрече с генпримаром Кишинева Тургай Демирель и Камил Новак обсудили наиболее острые вопросы, которые долгие годы беспокоят баскетбольных поклонников.



ТУРГАЙ ДЕМИРЕЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА



«Для нас очень важно, чтобы федерации небольших стран, таких, как Молдова, имели собственные маленькие баскетбольные арены. Их строительство даст огромный толчок в развитии этого прекрасного вида спорта. Мы готовы в рамках европейских проектов оказать необходимую помощь, но нам важно, чтобы руководство страны и города поддерживало подобные инфраструктурные проекты».



Ион Чебан выразил полную открытость в вопросах сотрудничества и обещал оказать любую помощь.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Мы заинтересованы в сотрудничестве с федерацией баскетбола Молдовы и с международной федерацией. Мы очень заинтересованы в строительстве специализированных, модульных залов с покрытием, оборудованием, трибунами. Это то, что у нас отсутствует. Если вы сможете помочь нам в строительстве модульных залов в самом центре Кишинева, мы выделим что нужно и где нужно.

Можем вместе это реализовать в рамках трёхстороннего партнёрства – мэрия, федерация Молдовы, международная федерация».



Глава молдавского федерации встречу столичного градоначальника и баскетбольных чиновников назвал плодотворной.



АЛЕКСАНДР АБРАМЧУК, ПРЕЗИДЕНТ МОЛДАВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА



«Федерация баскетбола Молдовы надеется, что сегодня были заложены первые камни очень плодотворного, тесного сотрудничества, которое даст плоды уже в ближайшее время. Наши гости, президент и директор европейской федерации баскетбола, очень довольны гостеприимством генпримара Кишинева и выражают благодарность за сотрудничество и содействие в развитии баскетбола в Молдове».



Помимо встреч с руководителями муниципия, Министерства образования, культуры и исследований и Национального олимпийского и спортивного комитета руководители европейской федерации посетили строящуюся многофункциональную «Кишинев-Арену». В завершение официального визита баскетбольные функционеры совершили экскурсию по криковским подвалам.