

Серьезные штрафы за несоблюдение элементарного порядка в городе пообещал мэр Кишинева Ион Чебан после того, как в праздничные дни сотрудники санитарной службы вывезли огромные кучи мусора со смотровой площадки «Волна», что на улице Марии Драган. Ранее знаменитый холм в столичном секторе Чеканы был преобразован в панорамную смотровую площадку на муниципальные средства, однако чистота на ней, увы, несмотря на внушительное количество урн, просуществовала недолго.



Примар Кишинева был возмущен потребительским отношением, небрежностью, неряшливостью и количеством оставленного гражданами мусора во время праздников на улицах столицы. Ион Чебан пообещал радикальные меры за подобное отношение к городу.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Надеюсь на здравый смысл людей, надеюсь, что они будут соблюдать чистоту. Власти создают условия, обустраивают комфортные места для горожан, но заботиться об их сохранности должен каждый из нас. В противном случае нам придется применять немалые штрафы по отношению к тем, кто устраивает беспорядок, и бросает мусор, где попало».



Возмущены безалаберностью людей и жители соседних домов. Валентин Кимаковский, который во время реконструкции аллеи бескорыстно помогал рабочим устанавливать специальные бинокли, недоумевает, как можно так себя вести.



ВАЛЕНТИН КИМАКОВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ КИШИНЕВА

«Сделали, можете посмотреть там наверху. Туда залезают, рвут, ломают. Камеры нормально работают, кто-то должен за это отвечать. За то, что скамейку украли, за то, что сломали качели, за то, что бинокль украли. Такой бинокль стоил 3 тыс. евро. Они тяжелые – 10 килограммов. Я помогал их устанавливать, они очень тяжелые. Возле бинокля мусор до сих пор остался. Здесь мусорные ведра, но бросают не сюда, бросают всё туда. Всё, что кушают, всё туда бросают. Вчера здесь опять убирали. Я им делал замечание, а они говорят, мой папа прокурор, мой папа судья, и что ты им сделаешь?».



После благоустройства аллеи благодаря удивительной панораме, которая открывается с холма, Кишинев стал еще больше привлекателен для туристов.



«Мы здесь проездом, и решили ознакомиться с историей города. Мы только приехали, только начинаем знакомиться, но пока нам всё нравится. Очень уютно и гостеприимно – это приятно».



«Я думаю такая проблема есть везде. Штрафы всегда сложно контролировать и исполнять. Мне кажется, чтобы люди не мусорили в таких местах, нужно поднимать образование людей».



ИРИНА МИРОНИК, ЭКСКУРСОВОД



«До того момента, пока здесь не было благоустроено, мы приезжали сюда крайне редко, и только в хорошее время года, когда было солнечно. Сейчас, уже когда обустроена смотровая площадка, она дает возможность показать людям панораму города, показать наиболее масштабные здания, которые достойны внимания».



Экскурсовод Ирина Мироник считает, что штрафы, объявленные мэром в качестве наказания тех, кто мусорит в общественных местах, могут помочь в решении проблемы. Однако, в первую очередь, чистота в нашем городе зависит от здравого смысла и воспитания каждого.



ИРИНА МИРОНИК, ЭКСКУРСОВОД



«Штрафы, конечно, могут помочь, но, к большому сожалению, это культура нашего населения, и если бы мы ценили свою Родину, если бы у нас был развит уровень патриотизма, то я думаю, что этого бы не было».



Аллеей восхищаются не только туристы. Жители города считают, что люди, которые любят проводить время на свежем воздухе, прогуливаясь по смотровой площадке или находясь в любом общественном месте, должны сохранять чистоту для всеобщего блага.



«Это очень красивое место, которое сделано для тех, кто может это оценить по достоинству. И примэрия, и примар стараются, но люди этого не ценят. Для людей делают что-то хорошее, а они в ответ могут только намусорить. Те кто не любят примара, постоянно вредят, и никогда не делают ничего хорошего в Молдове. Примар не будет следить за каждым невоспитанным. Люди сами должны обращать внимание и предупреждать муниципальные власти о вандализме. Не вся молодежь плохая, но есть те, которые не понимают, что они делают».



Аллея на улице Мария Драган в столичном секторе Чеканы была благоустроена осенью 2019 года. Вся территория выслана новым дорожным покрытием, посажены деревья, установлено освещение, скамейки, урны, а вдоль всей смотровой площадки установлена балюстрада протяженностью в 200 метров. Работы обошлись муниципалитету в 3 миллиона леев.