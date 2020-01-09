

Вечером 8 января на первом этаже бывшего завода «Мезон», в мастерской по росписи и гравировке бутылок, вспыхнул огонь. На место происшествия прибыли 10 пожарных расчетов. С возгоранием несколько часов боролись более 55 сотрудников ГИЧС. К счастью, жертв нет.



ЛИЛИАНА ПУШКАШУ – ГЛАВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИЧС



«Звонок в службу 112 поступил в 19:42. Незамедлительно по указанному адресу выехало 10 пожарных расчетов, 55 пожарных и спасателей. На месте ЧП они выяснили, что возгорание произошло в мастерской на первом этаже. Огонь охватил площадь примерно в 200 квадратных метров, его удалось ликвидировать к 20:41. Жертв нет».



Очевидцы говорят, что услышали несколько громких хлопков, но не придали им значения, потому что приняли их за звуки взрывающихся петард и фейерверков.



«Я не могла понять, что это было. Был слышен сначала какой-то хлопок вроде бы. Но у нас часто такое бывает, потому что петарды взрывают, фейерверки, ведь сейчас праздники. Поэтому я не обратила внимания».



Большинство помещений бывшего завода «Мезон» сдаются. Арендаторы, говорят, что пожарные отреагировали молниеносно, тем самым, не допустив распространения огня. При этом, определенную вину съемщики возлагают на собственников здания, которые, по их мнению, должны более тщательно следить за безопасностью сдаваемых в аренду помещений.



«Главное – заработать, сдать и всё. А анализировать, как там хранят, есть ли огнетушители? Хотя, по идее, должны были осматривать. Насколько я знаю, передали, что было 10 пожарных расчетов, то есть, я понимаю, что пожар был немаленький, потому что помещения очень большие, кислорода много. Видно, горело хорошо. Сейчас посмотрю, зайду, гляну».



«Я приехал в 9 часов, к счастью, всё было потушено. Мне понравилось, они хорошо среагировали. И охрана быстро обзвонила всех. Ничего серьезного. Очень быстро всё было ликвидировано».



По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения норм пожарной безопасности. Компетентным органам предстоит выяснить истинные причины пожара.