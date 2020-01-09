

Руководство Молдовы намерено углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявила председатель парламента Зинаида Гречаный в интервью аналитическому порталу «Евразия. Эксперт», комментируя получение Республикой Молдова статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС, а также говоря о дальнейших планах сотрудничества с данным интеграционным образованием.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА



«После приобретения статуса наблюдателя в 2017 году Республика Молдова, и это признается всеми, стала более активным участником практически всех мероприятий Евразийского экономического союза – на уровне глав государств, бизнес-сообществ, экспертов, а сейчас, после формирования пропрезидентского правительства – и на уровне кабинета министров. Вместе с тем, такой акцент на восточном направлении не противоречит идее Президента Республики Молдова о проведении взвешенной внешней и в том числе внешнеэкономической политики. Молдова намерена углублять взаимовыгодное сотрудничество и с Западом».



В то же время Гречаный отметила, что усиление сотрудничества Молдовы с Евразийским союзом и с Россией, в частности, по сути, является возвратом к исходным позициям, напомнив, что прошлый режим сделал всё возможное для того, чтобы «свернуть» выгодное для страны и ее народа сотрудничество с РФ.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА



«Особое внимание к интенсификации сотрудничества с Евразийским союзом, прежде всего с Российской Федерацией, вызвано тем, что в последние годы, особенно в 2015-2018 годах, это направление было максимально свернуто. Россия была исключена из числа стратегических партнеров Молдовы в январе 2015 года, что не соответствует интересам нашего государства. Сейчас мы фактически возвращаемся к исходным позициям, как минимум к двухвекторному развитию Молдовы».



При этом, глава законодательного органа страны подчеркнула, что «Молдова сейчас обладает исключительным инвестиционным преимуществом, являясь членом двух зон свободной торговли, в том числе с Европейским союзом и с Содружеством независимых государств, пять государств которого формируют ЕАЭС». «Мы хотим получить снятие ограничений по движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, которых нет у стран-членов ЕАЭС, но есть у третьих государств на территории экономического союза», - сообщила Зинаида Гречаный, говоря о дальнейших планах сотрудничества Молдовы с ЕАЭС.

