

Наступивший 2020-й год станет для Молдовы годом реконструкции и долгожданных перемен. Об этом в интервью местному интернет-порталу «Трибуна» заявил Игорь Додон, уточнив, что для реализации этих изменений руководство страны сосредоточится на 8 приоритетных мерах, от внедрения которых выиграют, в первую очередь, люди.



Первая мера касается внедрения важных инфраструктурных проектов. Именно с них власти намерены начать новый год: будут построены новые дороги, а вся Молдова превратится в одну большую строительную площадку, где день и ночь будут вестись работы по модернизации страны. Как отметил Игорь Додон, вторая мера предусматривает снижение долгового бремени, возложенного на граждан так называемым Законом о миллиарде.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Это будет приоритетом для меня в последующие месяцы. Уже подготовлен соответствующий законопроект, который будет выдвинут как президентская инициатива».



Третий пакет мер будет предусматривать социальную поддержку населения. Речь идет о социальных проектах, зарплатах, пенсиях, пособиях. При этом, глава государства сообщил, что намерен посетить каждый район страны, чтобы лично узнавать о проблемах и нуждах населения. Будут и другие важные инициативы, о которых президент сообщит на следующей неделе. Некоторые, в том числе, касаются модернизации сел. Еще одним приоритетом для руководства страны является поддержка реального сектора экономики.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Поддержка реального сектора экономики, предпринимателей, которые инвестируют в нашу страну и создают здесь рабочие места, также числится в списке приоритетов президента. В данной связи посредством президентской инициативы мы попытаемся снизить давление, оказываемое на бизнес. Это будет сделано путем лишения права осуществления рейдов и грубых контролей, проводимых структурами МВД, которые зачастую дублируют проверки, проводимые налоговиками. Также мы введем изменения в Закон о внутренней торговле для того, чтобы создать благоприятные условия для местных производителей, в том числе, в крупных торговых сетях».



В числе приоритетов, озвученных главой государства, и незамедлительное создание во всех районных центрах Молдовы промышленных платформ. Кроме того, руководство страны намерено повысить уровень безопасности населения, чтобы каждый гражданин чувствовал на себе заботу со стороны государства. Борьба с коррупцией и привлечение к ответственности всех, кто нанес ущерб государству, – ещё один приоритет, обозначенный главой государства.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Граждане ждут конкретных результатов, и мы их получим в ближайшие месяцы. Новое руководство Генпрокуратуры, система юстиции, которая будет реформирована, обеспечат достижение этой цели. Также мы будем внимательно изучать, были ли до конца разрушены преступные схемы, использовавшиеся прошлым режимом и негативно отразившиеся на экономике страны через необоснованный рост цен и тарифов».



Взвешенная внешняя политика – восьмой приоритет главы государства. Игорь Додон сообщил, что намерен совершить официальные визиты в РФ, ЕС, США, Китай, а также поддерживать диалог на высоком уровне с соседями – Румынией и Украиной. Подводя итог, глава государства констатировал, что реализация всех этих мер позволит реконструировать и модернизировать Молдову, а также повысить благосостояние населения.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Все эти и многие другие запланированные нами действия превратят 2020 год в год реконструкции нашей страны, год, когда начнутся столь ожидаемые гражданами перемены, год, когда мы все объединимся вокруг важных целей: модернизации страны и роста благосостояния населения. Это – наша задача».