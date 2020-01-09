

Весь мир следит за ходом расследования авиакатастрофы, произошедшей 8 января в Иране. Пассажирский «Боинг» украинской авиакомпании вскоре после взлета потерпел крушение. На борту находились 176 человек, в том числе члены экипажа. По данным «Международных авиалиний Украины», никто не выжил. Авиасудно выполняло рейс Тегеран-Киев, причиной происшествия предварительно считаются технические неполадки. В эти минуты вместе с родственниками погибших скорбит весь мир. Память жертв трагедии почтили и в Кишинёве.



Сегодня у украинского посольства в Кишинёве многолюдно. Наши сограждане приходят выразить соболезнования украинскому народу и разделить с ним скорбь по погибшим в результате авиакатастрофы. Одними из первых к стенам дипмиссии пришли представители ПСРМ и «Молодой гвардии». Социалисты возложили цветы у здания украинского посольства и почтили память жертв трагедии минутой молчания.



ВЛАД БАТРЫНЧА, ВИЦЕ-СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА РМ



«Здесь много слов говорить не приходится, очень жаль. Мы сегодня скорбим вместе с украинским народом, с нашими соседями, и вспоминаем тех людей, которые были на борту. Светлая память им, и желаем всем близким найти в себе силы преодолеть эту трагедию».



Соболезнования народу Украины направили и первые лица государства. Президент, премьер-министр и спикер парламента в своих посланиях выразили сочувствие и солидарность с украинцами.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«С чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие о крушении пассажирского самолета, повлекшем за собой человеческие жертвы. От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с украинским народом, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний».



Авиакатастрофа, унесшая жизни 176 человек, произошла в среду утром в иранской столице. Самолет «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран - Киев. Он вылетел из Тегеранского международного аэропорта в 6:10 утра по местному времени и через несколько минут исчез с радаров. Воздушное судно рухнуло на футбольное поле недалеко от аэропорта Имама Хомейни.



ХУССЕЙН АХМАДЖАДЕХ, ГЛАВА СПАСАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ, ИРАН



«Самолет протащило по земле на расстояние в 500 метров. К счастью, он упал не на жилой район, но обломки разбросаны по садам и виллам в пределах большого радиуса. Никто не выжил. Все пассажиры погибли».



На борту украинского Boeing 737-800 NG было 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, в том числе экипаж, 10 граждан Швеции, 4 Афганистана, и по 3 Германии и Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января общенациональным днём траура. Кроме того, лидер соседней страны поручил провести проверку летной годности всего украинского гражданского авиафлота.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ



«Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Мы соболезнуем родным и близким 11 погибших граждан Украины».



Глава правительства Канады Джастин Трюдо подтвердил гибель 63 канадцев и призвал к международному сотрудничеству для тщательного расследования катастрофы. Он также отметил, что официальная Оттава находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами.



ДЖАСТИН ТРЮДО, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАНАДЫ



«Наше внимание и сочувствие - семьям тех, кто потерял в этой авиакатастрофе близких. Следующим этапом станет выяснение всех обстоятельств трагедии и поиск причин произошедшего».



Свою помощь в расследовании инцидента предлагают и специалисты компании Boeing, однако пока иранские власти отказали корпорации в выдаче бортовых самописцев, которые еще называют «черными ящиками». Будут ли представители Boeing допущены к разбирательству, пока неизвестно, поскольку ситуация осложняется и тем, что Иран находится под американскими санкциями. Служба национальной безопасности и обороны Украины расследуют несколько версий произошедшего. В числе основных версий рассматриваются технические неполадки, взрыв внутри самолета в результате террористического акта, а также поражение зенитной ракетой.