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Молдавские авиакомпании просят избегать воздушного пространства Ирака и Ирана


Орган гражданской авиации выступил сегодня с рекомендацией национальным авиаперевозчикам, призвав избегать иракского и иранского воздушного пространства, передает МОЛДПРЕС.

"На фоне повышенной напряженности в Персидском и Османском заливах Орган гражданской авиации Республики Молдова рекомендует национальным авиаперевозчикам избегать иракского и иранского воздушного пространства из-за иранских ракетных атак против сил США, оценивать пострадавшие зоны и предпринимать необходимые меры для предотвращения опасности для гражданской авиации", - говорится в обнародованном Органом гражданской авиации документе.

С аналогичной рекомендацией выступило Евопейское агентство по авиабезопасности, которое уточнило, что проводит оценку ситуации в регионе.

Кроме того, в целях предотвращения кризисных ситуаций Орган гражданской авиации призвал национальных авиаперевозчиков усилить контроль, техническое состояние и навигацию самолетов, на которых установлены двигатели, аналогичные двигателям украинского самолета, который недавно потерпел крушение в Иране.

176 человек погибли в результате крушения самолета Boeing 737-NG компании Ukraine International Airlines в среду, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран). Совет национальной безопасности Украины сообщил, что в авиакатастрофе погибли 11 украинских граждан, в том числе девять членов экипажа.


Опубликовано: 16:04 09/01/2020

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