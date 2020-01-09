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Игорь Додон направил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с крушением пассажирского самолета
 

В Молдове введены водительские права нвого образца



Опубликовано: 16:00 09/01/2020




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