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Игорь Додон направил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с крушением пассажирского самолета
 

Зинаида Гречаный – о крушении самолета в Иране: Это трагическая катастрофа, которая принесла много горя родственникам и семьям погибших!



Сегодня депутаты Парламента от фракции Партии социалистов, муниципальные советники, активисты ПСРМ и Молодой гвардии возложили цветы у Посольства Украины в Кишиневе в память о жертвах трагедии под Тегераном.

«Это трагическая катастрофа, которая принесла много горя родственникам и семьям погибших. Искренние соболезнования украинскому и другим народам, граждане которых находились на борту украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение по дороге из Тегерана в Киев», - отметила спикер парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный.



Опубликовано: 15:41 09/01/2020

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