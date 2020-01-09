

Сегодня депутаты Парламента от фракции Партии социалистов, муниципальные советники, активисты ПСРМ и Молодой гвардии возложили цветы у Посольства Украины в Кишиневе в память о жертвах трагедии под Тегераном.



«Это трагическая катастрофа, которая принесла много горя родственникам и семьям погибших. Искренние соболезнования украинскому и другим народам, граждане которых находились на борту украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение по дороге из Тегерана в Киев», - отметила спикер парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный.



